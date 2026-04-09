В Европе опасаются, что Трамп начинает терять терпение в отношении Украины

Guardian: терпение Трампа в отношении Украины заканчивается
Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп начинает терять терпение в отношении Украины и может усилить давление на Киев в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на неназванные источники в политических кругах Европы.

По их словам, главе Белого дома нужны «геополитические победы», поэтому он может потребовать, чтобы Украина вывела войска из Донбасса.

«У команды Трампа заканчивается терпение в отношении Украины, и она хочет быстрого решения», — отметил один из собеседников издания.

9 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Он предложил провести встречу на Ближнем Востоке, в США или Европе. При этом Зеленский в очередной раз отказался выводить Вооруженные силы Украины из подконтрольных частей Донбасса. Кремль заявлял о готовности Путина принять президента Украины в Москве, но выражал сомнение в необходимости такой встречи на текущем этапе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков связал паузу в переговорах по Украине с ударами США и Израиля по Ирану. По его словам, сейчас американские переговорщики заняты на иранском треке, но Москва ждет, когда они освободятся, чтобы вновь приступить к обсуждению процесса урегулирования украинского конфликта.

Ранее в ВСУ усомнились в близости перемирия на Украине.

 
