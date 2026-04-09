Хаменеи заявил о «новом этапе» управления Ормузским проливом

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о неизбежном переходе Тегерана к «новой фазе» контроля над Ормузским проливом. Об этом пишет РИА Новости.

«Управление Ормузским проливом мы обязательно выведем на новый этап», – говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном его пресс-службой и адресованном иранскому народу.

Он отметил, что поддержание контроля над этим стратегически важным морским путем входит в число десяти ключевых требований Ирана для возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

Верховный лидер Ирана также заявил о намерении добиваться от США и Израиля компенсаций за ущерб, нанесенный стране.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу страну. Мы обязательно потребуем репараций», – подчеркнул Хаменеи. Он также отметил, что Иран «не стремился и не стремится к войне», но ни при каких условиях не откажется от реализации своих законных прав.

9 апреля иранский источник заявил, что в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня, Иран ограничит пропуск судов через Ормузский пролив до 15 единиц в сутки. Он также подчеркнул, что возвращение к прежним, довоенным условиям судоходства, не планируется.

Ранее генсек НАТО допустил участие альянса в обеспечении судоходства через Ормузский пролив.

 
