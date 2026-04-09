Врачи не заметили у пациента рак и позже ампутировали половину полового органа

26-летний мужчина из Британии попал в больницу после того, как его половой орган стал плохо пахнуть. Об этом сообщает Unilad.

Сначала молодой человек заметил, что верхняя часть увеличилась в четыре раза и обратился к медикам, но те решили, что это воспаление, вызванное недостаточно тщательным мытьем или инфекцией, передающейся половым путем.

Спустя месяц британец обратил внимание на сильный неприятный запах, исходивший от полового органа. Помимо этого, он испытывал боль, но медики уверяли его, что для рака он еще слишком молод.

Мужчину госпитализировали только после того, как брат нашел его в луже крови и отвез в медучреждение. Врачи подтвердили, что у пациента рак, и сделали обрезание, из-за которого тот лишился половины полового органа.

Несмотря на заверения медиков о том, что у него никогда не будет детей, после операции возлюбленная забеременела от него и родила мальчика.

Ранее житель Башкирии сломал половой орган, когда изменял жене в бане с секс-работницей.