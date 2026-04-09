Назван неочевидный фактор, повышающий тягу к алкоголю

Социальная изоляция в раннем возрасте может изменять работу мозга и повышать склонность к употреблению алкоголя во взрослом состоянии. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета и Университета имени Бригама Янга. Работа опубликована в журнале Addiction Neuroscience (AN).

Известно, что подростковый возраст — критический период для формирования мозга, а социальные контакты играют важную роль в развитии нейронных связей. Однако механизмы, связывающие одиночество в детстве с зависимостями во взрослом возрасте, оставались недостаточно изученными.

Авторы работы провели эксперимент на крысах, разделив их на две группы: одни росли вместе с сородичами, другие — в полной изоляции в период, аналогичный человеческому подростковому возрасту.

Уже во взрослом состоянии животные, выросшие в одиночестве, демонстрировали более выраженную тревожность. В поведенческих тестах они избегали открытых пространств, предпочитая безопасные зоны, что считается классическим признаком тревожного поведения.

Затем ученые проверили, как изменяется отношение к алкоголю. В течение нескольких недель животным давали выбор между водой и раствором спирта. Оказалось, что крысы, пережившие изоляцию, чаще выбирали алкоголь.

При этом добавление горького вещества хинина снижало потребление у обеих групп одинаково, что указывает: изоляция усиливает интерес к алкоголю, но не формирует устойчивое «компульсивное» потребление.

Чтобы понять биологические причины этих различий, исследователи изучили работу области мозга, связанной с системой вознаграждения. Особое внимание уделили нейромедиатору дофамину, который играет ключевую роль в формировании мотивации и удовольствия.

В норме алкоголь снижает выброс дофамина в этой области. Однако у животных, переживших изоляцию, этот эффект оказался значительно слабее. Это означает, что их мозг по-другому реагирует на алкоголь — и может требовать больше стимуляции для достижения того же эффекта.

Кроме того, ученые выявили различия между самцами и самками: реакция дофаминовой системы на алкоголь у них менялась по-разному в зависимости от условий раннего развития.

«Стресс в раннем возрасте фундаментально изменяет химическую реакцию мозга на алкоголь», — отметили авторы работы, включая ведущего автора Гэвин Вон и старшего автора Анушри Карханис из Университета Бингемтона.

По мнению ученых, выявленные изменения могут быть связаны с нарушением работы рецепторов нейронов, однако точные молекулярные механизмы пока неизвестны.

В дальнейшем исследователи планируют определить конкретные белки и клеточные процессы, которые лежат в основе этих изменений. Это может помочь создать новые методы лечения алкогольной зависимости, особенно в случаях, связанных с неблагоприятным опытом в детстве.

