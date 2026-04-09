Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Назван неочевидный фактор, повышающий тягу к алкоголю

AN: одиночество в детстве повышает тягу к алкоголю
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Социальная изоляция в раннем возрасте может изменять работу мозга и повышать склонность к употреблению алкоголя во взрослом состоянии. К такому выводу пришли ученые из Бингемтонского университета и Университета имени Бригама Янга. Работа опубликована в журнале Addiction Neuroscience (AN).

Известно, что подростковый возраст — критический период для формирования мозга, а социальные контакты играют важную роль в развитии нейронных связей. Однако механизмы, связывающие одиночество в детстве с зависимостями во взрослом возрасте, оставались недостаточно изученными.

Авторы работы провели эксперимент на крысах, разделив их на две группы: одни росли вместе с сородичами, другие — в полной изоляции в период, аналогичный человеческому подростковому возрасту.

Уже во взрослом состоянии животные, выросшие в одиночестве, демонстрировали более выраженную тревожность. В поведенческих тестах они избегали открытых пространств, предпочитая безопасные зоны, что считается классическим признаком тревожного поведения.

Затем ученые проверили, как изменяется отношение к алкоголю. В течение нескольких недель животным давали выбор между водой и раствором спирта. Оказалось, что крысы, пережившие изоляцию, чаще выбирали алкоголь.

При этом добавление горького вещества хинина снижало потребление у обеих групп одинаково, что указывает: изоляция усиливает интерес к алкоголю, но не формирует устойчивое «компульсивное» потребление.

Чтобы понять биологические причины этих различий, исследователи изучили работу области мозга, связанной с системой вознаграждения. Особое внимание уделили нейромедиатору дофамину, который играет ключевую роль в формировании мотивации и удовольствия.

В норме алкоголь снижает выброс дофамина в этой области. Однако у животных, переживших изоляцию, этот эффект оказался значительно слабее. Это означает, что их мозг по-другому реагирует на алкоголь — и может требовать больше стимуляции для достижения того же эффекта.

Кроме того, ученые выявили различия между самцами и самками: реакция дофаминовой системы на алкоголь у них менялась по-разному в зависимости от условий раннего развития.

«Стресс в раннем возрасте фундаментально изменяет химическую реакцию мозга на алкоголь», — отметили авторы работы, включая ведущего автора Гэвин Вон и старшего автора Анушри Карханис из Университета Бингемтона.

По мнению ученых, выявленные изменения могут быть связаны с нарушением работы рецепторов нейронов, однако точные молекулярные механизмы пока неизвестны.

В дальнейшем исследователи планируют определить конкретные белки и клеточные процессы, которые лежат в основе этих изменений. Это может помочь создать новые методы лечения алкогольной зависимости, особенно в случаях, связанных с неблагоприятным опытом в детстве.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!