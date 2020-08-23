Рябков: шансов на продление ДСНВ становится меньше

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что шансы на продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) уменьшаются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что США готовы рассматривать проблему продления договора без условия немедленного привлечения Китая.

«Но повторяю то, что говорил раньше: мы не видим, что повышаются шансы на решение Вашингтона в пользу продления, скорее они уменьшаются», — сказал Рябков.

Замминистра объяснил, что Россия не видит с американской стороны отхода от позиции, что в будущих переговорах по контролю над вооружениями Китай должен участвовать в обязательном порядке.

«Смены или какой-то корректировки этой позиции не произошло. Соответственно, никакого сближения наших позиций тоже нет», — добавил он.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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