Минобороны РФ заказало у «Калашникова» новый ручной пулемет

Концерн «Калашников» начал разработку нового ручного пулемета по заказу Минобороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на его генерального директора концерна Дмитрия Тарасова.

Новый легкий пулемет будет создан на базе РПК-16 и получит название РПЛ-20.

Тарасов уточнил, что прототип нового оружия будет представлен на форуме «Армия-2020».

РПК-16 впервые был представлен концерном «Калашников» несколько лет назад. Стрельбу из него можно вести из двух источников патронов: штатного магазина автомата Калашникова и специально разработанного магазина барабанного типа. Емкость составляет 95 патронов, ствол имеет длину 410 мм, калибр — 5,45×39 мм, вес оружия — 4,5 кг, скорострельность — 700 выстрелов в минуту.