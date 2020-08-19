Российский Су-27 поднимался на перехват самолета ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика RC-135 Военно-воздушных сил (ВВС) США над Балтийским морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Средства контроля воздушного пространства над Балтийским морем обнаружили приближающуюся к государственной границе России воздушную цель, после чего российский истребитель Су-27 поднялся в воздух для опознавания объекта, рассказали в центре.

Объект был идентифицирован как американский самолет-разведчик RC-135, указано в сообщении. После его разворота Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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