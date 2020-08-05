В результате несчастного случая в Хабаровском крае пострадали военные

В результате несчастного случая при наведении моста в Хабаровском крае пострадали двое военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 5 августа, в районе поселка имени Тельмана.

По данным пресс-службы, подразделение железнодорожных войск Восточного военного округа в составе 20 человек во время планового учения проводило работы по наведению мостовой переправы.

Военные пострадали при самопроизвольном складывании одной из опор.

Раненых оперативно доставили в медучреждение.

В настоящее время на месте происшествия работает комиссия.

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