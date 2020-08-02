Минфин предложил сократить траты на оборонку

Минфин России предложил сократить объем финансирования госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» на 323 млрд рублей на следующие три года. Об этом говорится в документе «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», передает РИА «Новости».

Так, в 2021 году бюджетные ассигнования предлагают уменьшить на 121 417 880,7 тыс. рублей, в 2022 году на 128 553 184,7 тыс. рублей и в 2023 году на 73 247 049,5 тыс. рублей.

Всего расходы на эту программу в 2021 году могут составить примерно 1,42 трлн рублей, в 2022 году – 1,46 трлн, в 2023 году – 1,51 трлн.

Также в министерстве предложили в течение трех ближайших лет сократить финансирования госпрограмм «Развитие оборонно-промышленного комплекса» и «Обеспечение государственной безопасности».

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