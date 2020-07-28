Россия работает над второй поставкой С-400 Турции

Россия работает над второй поставкой систем противовоздушной обороны С-400 Турции, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Об этом пишет «Интерфакс».

«Досрочно было выполнено обязательство и поставка осуществлена ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию... Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки», — сказал Чемезов.

Отмечается, что сумма первого контракта составила $2,5 млрд.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая может уничтожать все современные средства воздушно-космического нападения, включая гиперзвуковые.

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