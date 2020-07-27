Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
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Американская военная база Таджи, где дислоцируются в настоящее время солдаты НАТО, неподалеку от Багдада подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в органах безопасности.
«Несколько ракет упали на территории базы Таджи, где базируются американские военные», — заявил собеседник агентства.
Информация о жертвах среди военнослужащих или разрушениях инфраструктуры не поступала.
Объединенное командование иракских ВС организовало расследование инцидента. Инициаторы атаки и их дислокация в настоящее время не установлены.
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