Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Американская военная база Таджи, где дислоцируются в настоящее время солдаты НАТО, неподалеку от Багдада подверглась ракетному обстрелу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в органах безопасности.

«Несколько ракет упали на территории базы Таджи, где базируются американские военные», — заявил собеседник агентства.

Информация о жертвах среди военнослужащих или разрушениях инфраструктуры не поступала.

Объединенное командование иракских ВС организовало расследование инцидента. Инициаторы атаки и их дислокация в настоящее время не установлены.

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