Военные атташе более 30 стран дали оценку организации парада в Петербурге

Военные атташе из более чем 30 стран мира посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что парад посетили военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, ознакомившись с воздушной, наземной и морской частями парада.

Отмечается, что иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения мероприятия.

Во время Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге задействовано 46 кораблей, катеров и судов.

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