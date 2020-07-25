Американские военные случайно подбили свой танк на учениях

Американский танк M1 Abrams в ходе учений случайно подбил аналогичный танк из своей части, сообщает Military Times.

В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка, ему была немедленно оказана медицинская помощь, указано в сообщении. Пострадавший находится в стабильном состоянии и идет на поправку.

В ходе отработки стрельбы по движущимся мишеням танк M1 Abrams выстрелил по танку из своей части 120-миллиметровым снарядом с расстояния около 2,6 км.

В настоящее время ведется расследование.