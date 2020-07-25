Еще 50 пленных талибов* освобождены в Афганистане
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Власти Афганистана освободили еще 50 пленных членов радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает TOLO News.
Телеканал ссылается на источники в Национальном совете безопасности Афганистана.
По ранее согласованным условиям, межафганские переговоры о постоянном прекращении огня могут начаться после освобождения 5 тысяч сторонников движения и 1 тысячи человек, удерживаемых талибами.
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