Истребитель Су-27 поднимался для перехвата самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик Р-8А Poseidon США над Черным морем, сообщил Национальный центр управления обороной (НЦУО). Об этом пишет ТАСС.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — сказали в НЦУО.

Отмечается, что самолет США не нарушил российскую границу. Российский истребитель благополучно вернулся на аэродром.

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