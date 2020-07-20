В Армении и Азербайджане сообщили о нарушениях режима перемирия на границе двух государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские войска девять раз нарушили за ночь режим прекращения огня, совершив 137 выстрелов из стрелкового оружия.

Пресс-служба военного ведомства Азербайджана в свою очередь сообщила, что армянская сторона за прошедшие сутки 60 раз нарушила режим прекращения огня на различных направлениях фронта, в том числе на границе.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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