Рыба атаковала проезжавшего на бронетранспортере министра обороны Молдавии

Министр обороны Молдавии Александр Пынзарь признался, что недавно во время проведения военных учений на него напала рыба и ударила хвостом по лицу. Видеозапись произошедшего он выложил у себя на странице в Facebook.

В ролике Пынзарь проезжает по мелководью на бронетранспортере, при этом половина его тела выглядывает из люка. В какой-то момент рыба начинает прыгать по воде в сторону министра. Добравшись до него, она ударяет его хвостом по лицу и падает под ноги в кабину.

Видеозапись Пынзарь сделал еще комичнее, сопроводив песней In the Army Now группы Status Quo и напутствием:

«Всем рыбакам желаю такой же удачи, какую получил я, сам того не ожидая», — написал Пынзарь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Гигантская рыба выбросилась на берег Волги

— Крупнейшая пресноводная рыба признана вымершей