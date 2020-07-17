США могут сократить число военных в Южной Корее

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.

»Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее», — пишет газета со ссылкой на источники.

Отмечается, что ранее Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить финансирование военных внутри страны, с чем не согласился Сеул.

Сейчас в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских военных.

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