США могут сократить число военных в Южной Корее
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Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает сокращение числа военных в Южной Корее, пишет издание Wall Street Journal.
»Пентагон предоставил Белому дому варианты по сокращению американского военного присутствия в Южной Корее», — пишет газета со ссылкой на источники.
Отмечается, что ранее Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить финансирование военных внутри страны, с чем не согласился Сеул.
Сейчас в Южной Корее находятся 28,5 тысячи американских военных.
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