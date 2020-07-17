В Минобороны назвали дату окончания внезапной проверки войск округов и флотов
В Минобороны России сообщили, что внезапная проверка войск округов и флотов продлится до 21 июля, передает ТАСС.
«Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года», — заявили в ведомстве.
Там рассказали, что задействованные в проверке войска примут участие в более чем 50 учениях на 35 полигонах на суше и 17 морских полигонах в акватории Черного и Каспийского морей.
Как пояснили в Минобороны, внезапные учения проводятся, чтобы оценить способность военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.
Кроме того, командование хочет оценить готовность войск к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020».
Ранее президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов и отдельных соединений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск (ВДВ).
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