Офтальмолог назвала возможные причины покраснения глаза Макрона

Залитый кровью глаз президента Франции Эммануэля Макрона — классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. Об этом рассказала в беседе с RT профессор, доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова.

«Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе. Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отечность», — уточнила она.

При этом, по словам эксперта, для самого зрения данное состояние, как правило, совершенно безопасно.

Шилова рассказала, что причин возникновения такого кровоизлияния может быть несколько. Среди них: резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов.

15 января Эммануэль Макрон вышел на выступление перед Вооруженными силами Франции с красным и воспаленным правым глазом. Перед началом встречи с военными президент попросил прощения за «неприглядный вид» глаза и заверил, что с ним не произошло «ничего серьезного».

В сети вскоре после этой речи французского лидера пошутили, что Макрон снова поссорился с супругой и стал жертвой домашнего насилия.

