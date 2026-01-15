Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Подглядывавшему за детьми учителю запретили преподавать пожизненно

В Британии учителю запретили преподавать из-за подглядываний за детьми
Shutterstock/FOTODOM

Жителю Британии пожизненно запретили работать учителем после многочисленных преступлений сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает Bedford Today.

О действиях мужчины стало известно после того, как в апреле 2023 года он стал массово скачивать фото непристойного характера с детьми.

Во время обыска у него обнаружили 26 устройств, в памяти которых нашли много соответствующих материалов. Среди техники была SD-карта с видео с камер, установленных в ванной и спальне.

Как выяснили правоохранители, в 2019 году учитель несколько раз подглядывал за несовершеннолетними. Помимо этого, в период с 2022 по 2023 годы он изготавливал непристойные материалы с детьми.

Британец признал вину. Учителя приговорили к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения. Специальная комиссия по профессиональной этике решила, что мужчина не испытывает раскаяния и, наиболее вероятно, снова будет совершать подобные преступления в отношении детей, поэтому ему запретили преподавать пожизненно.

Ранее учительница порезала линейкой ребенка с аутизмом и заперла его в шкафчике.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633241_rnd_1",
    "video_id": "record::d9b4d679-3f74-42e4-bfce-6b5e787f1a30"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+