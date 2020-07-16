Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included13150663: 1

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Дело в том, что на борту находится несколько миллионов литров топлива, поэтому если судно затонет, удар по экологии будет очень значительным.

Как уточняется, береговая охрана США уже обратилась за помощью к специалистам по ликвидации нефтяных разливов на поверхности воды.

Издание также отмечает, что если корабль полностью сгорит, это будет крупнейшая потеря за всю историю ВМС США.

Пожар на корабле начался 12 июля. По одной из версий, он возник из-за взрыва на нижней палубе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Названо число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США в Калифорнии

— В США рассказали о причине пожара на корабле ВС