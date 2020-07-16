135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва

В России 15 июля завершился весенний призыв на военную службу, в воинские части отправились около 135 тыс. новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек», — заявили в Минобороны.

В министерстве отметили, что по итогам призыва в научные роты были направлены 450 призывников, в спортивные — 150.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса работа с призывниками началась в мае, а не в апреле, как это обычно бывает. Во время отправки в войска молодых людей снабжали средствами индивидуальной защиты, резерв которых был создан также в воинских частях.

Согласно законодательству РФ, весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля.

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