135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва
В России 15 июля завершился весенний призыв на военную службу, в воинские части отправились около 135 тыс. новобранцев, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
«Весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 135 тыс. человек», — заявили в Минобороны.
В министерстве отметили, что по итогам призыва в научные роты были направлены 450 призывников, в спортивные — 150.
Кроме того, из-за пандемии коронавируса работа с призывниками началась в мае, а не в апреле, как это обычно бывает. Во время отправки в войска молодых людей снабжали средствами индивидуальной защиты, резерв которых был создан также в воинских частях.
Согласно законодательству РФ, весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля.
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