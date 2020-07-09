Во Франции сочли «сумасшедшими» предположения Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль посвятил статью для AgoraVox попытке разобраться, почему украинские политики пугают граждан опасениями по поводу возможного вторжения РФ в страну. Он назвал такие предположения Киева сумасшедшими.

Журналист отметил, что об угрозе со стороны РФ сначала заговорил замглавы МИД Украины Василий Боднар. Позднее главком ВМС Алексей Неижпапа сообщил о подготовке к полномасштабной конфронтации.

По его мнению, Россия не начнет войну в течение трех дней из-за ситуации, которая длится уже пять лет, так как в этом нет смысла. Однако, как считает Неаль, сценарии вторжения «еще более сумасшедшие, чем названные причины нападения».

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — добавил журналист.

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