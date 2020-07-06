Американский самолет подлетал к российским базам в Сирии
Противолодочный самолет Военно-морских сил (ВМС) США P-8A Poseidon вновь провел разведывательный полет у побережья Сирии и расположенных на нем российских баз, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные авиационных ресурсов.
Самолет США вылетел из итальянской Сицилии и летал у сирийского побережья более полутора часов, свидетельствуют данные ресурсов.
Около российской авиабазы Хмеймим самолет приближался к побережью на расстояние 40 км, около базы обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в порту Тартус – на расстояние 30 км.
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