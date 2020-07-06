Фрегат «Адмирал Касатонов» станет частью ВМФ с июля

В состав Военно-морского флота России в июле войдет первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов». Об этом сообщает «Красная звезда».

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов отметил, что второй фрегат на данный момент завершает испытания, после чего войдет в состав ВМФ.

Он добавил, что фрегаты проекта 22350 планируют сделать основными наводными кораблями океанской зоны. Их также планируют совершенствовать.

«Проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения», — уточнил Евменов.

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