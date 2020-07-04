МИД РФ ответил на обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

В МИД России отвергают обвинения в несоблюдении договора с Соединенными Штатами об ограничении подземных испытаний ядерного оружия, передает РИА «Новости».

Там отметили, что претензии американской стороны не подкрепляются какими-либо доказательствами.

«Причем сами американцы признаются, что не знают ни о количестве таких экспериментов в 2019 году, ни о том, проводились ли они вообще», - подчеркнули в МИДе.

В российском министерстве также заявили, что Вашингтон, отказываясь ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ставит его на грань развала.

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