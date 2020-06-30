Помпео заявил, что оружейное эмбарго против Ирана сохранит жизни людей

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о намерении США продолжить работу с Советом безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана. Об этом сообщил ТАСС.

По его словам, запрет на поставки оружия иранской стороне сохранит жизни людей.

Он отметил, что Иран, в отличие от других стран, использует вооружения не только в оборонительных целях. Госсекретарь также напомнил о требовании многих ближневосточных стран «единогласно требуют продления оружейного эмбарго», которое, как сказал Помпео, призвано защитить «нашу и вашу национальную безопасность».

США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне обещали, что не допустят этого.

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