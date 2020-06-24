Почти шесть тысяч российских военных вылечились от коронавируса

5985 российских военных вылечились от коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны.

За последние сутки поправились 130 человек. На лечении остаются 1432 пациента, большинство из которых болеют без симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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