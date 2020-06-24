Госдеп: моратория на размещение ракет в Европе не будет
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США не рассматривают введение запрета на размещение ракет средней и малой дальности в Европе, что раньше закреплялось договором РСМД, пишет РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршала Биллингсли.
«Я не буду много думать и беспокоиться о моратории РСМД, потому что, говоря по-простому, этого не будет», — заявил Биллингсли.
Он указал, что Китай не связан никакими договорами, поэтому США не будут ограничивать себя.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла обвинения.
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