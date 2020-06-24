Путин отметил роль Красной Армии в защите мира
Президент РФ Владимир Путин считает, что невозможно представить будущее мира, если бы не защита Красной Армии. Об этом он сказал во время парада Победы, трансляцию которого ведет телеканал «Россия-24».
Он отметил, что советским военным не нужны были ни война, ни слава, ни почести. Солдаты Красной Армии стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой.
«Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия», — сказал глава государства на трибуне.
По словам Путина, армия заплатила за свободу невосполнимую цену.
Мероприятие проходит на Красной площади в Москве. Изначально планировалось проведение парада 9 мая, однако президент России решил его перенести на 24 июня в связи с коронавирусом.
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