Праздничный салют 24 июня в Москве начнется на час позже запланированного
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Салют в честь 75-летия Победы в Москве 24 июня начнется на час позже запланированного — в 23.00 по мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
«Обычно праздничный салют начинается в 22:00 мск. Но 24 июня впервые в истории салют начнется на час позже - в 23:00 мск», — сказали в пресс-службе.
По словам военных, такое решение было принято из-за длинного светового дня в Москве в июне.
Празднование юбилея Победы завершится запуском 10 тыс. выстрелов салютов и 30 залпами из артиллерийских орудий ЗИС-3 времен ВОВ.
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