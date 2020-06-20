В МИД России заявили, что на ДСНВ «свет клином не сошелся»

Продление российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) является правильным и логичным шагом, однако «на этом договоре свет клином не сошелся», уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом сообщает «Интерфакс».

В ходе встречи представителей сторон Россия предложит конкретные направления сотрудничества в сфере контроля над вооружениями, добавил Рябков. Он подчеркнул, что России и США пора перестать фокусироваться на взаимных обвинениях в данной сфере и начать движение вперед.

22 и 23 июня в Вене состоятся переговоры спецпосланника президента США Маршалла Биллингсли и замглавы МИД России Сергея Рябкова о будущем договоров о контроле над вооружениями.

Договор был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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