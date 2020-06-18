Минобороны: первым добровольцам ввели вакцину от COVID-19

Первые 18 добровольцев, которым ввели опытную вакцину против коронавируса в госпитале им. Бурденко, не испытывают побочных симптомов и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.

«Побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет. После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением», — говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время у испытуемых начнут брать необходимые для специалистов анализы, они будут проходить различные скрининги и сдавать пробы.

По информации Минобороны, через несколько дней к испытанию вакцины приступит вторая группа добровольцев: сразу после того, как будут получены первые данные о безопасности разработки.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от COVID-19, созданной в Центре им. Н. Ф. Гамалеи, начались 17 июня. В них участвуют добровольцы из российских вооруженных сил.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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