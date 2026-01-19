Австрия пообещала действовать «жестко» в ситуации вокруг Гренландии

Канцлер Австрии Штокер: ЕС будет действовать жестко в ситуации вокруг Гренландии

Европейский союз будет действовать жестко и уверенно в ситуации вокруг Гренландии. Об этом в социальной сети Х заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Он заявил о полной поддержке Дании по вопросу острова. Штокер отметил, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться всеми. Канцлер подчеркнул, что решения о будущем острова не должны приниматься «через головы жителей Гренландии и Дании».

«Евросоюз обязан взвешенно, уверенно, сплоченно реагировать. Наш четкий фокус — диалог и деэскалация. В то же время мы будем отстаивать наши ценности и решительно защищать свои интересы», — сказал он.

По мнению австрийского канцлера, ЕС нужно сосредоточиться на своей экономической силе и рассмотреть использование всех имеющихся в распоряжении этих государств инструментов.

19 января президент США Дональд Трамп заявил, что российская угроза для Гренландии будет устранена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев планы России в отношении Дании и Гренландии.

