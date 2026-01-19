Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Австрия пообещала действовать «жестко» в ситуации вокруг Гренландии

Канцлер Австрии Штокер: ЕС будет действовать жестко в ситуации вокруг Гренландии
Marko Djurica/Reuters

Европейский союз будет действовать жестко и уверенно в ситуации вокруг Гренландии. Об этом в социальной сети Х заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер.

Он заявил о полной поддержке Дании по вопросу острова. Штокер отметил, что суверенитет и территориальная целостность должны уважаться всеми. Канцлер подчеркнул, что решения о будущем острова не должны приниматься «через головы жителей Гренландии и Дании».

«Евросоюз обязан взвешенно, уверенно, сплоченно реагировать. Наш четкий фокус — диалог и деэскалация. В то же время мы будем отстаивать наши ценности и решительно защищать свои интересы», — сказал он.

По мнению австрийского канцлера, ЕС нужно сосредоточиться на своей экономической силе и рассмотреть использование всех имеющихся в распоряжении этих государств инструментов.

19 января президент США Дональд Трамп заявил, что российская угроза для Гренландии будет устранена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без комментариев планы России в отношении Дании и Гренландии.

Ранее аналитик назвал «чушью» аргументы Трампа по захвату Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27655927_rnd_6",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+