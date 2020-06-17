Первая репетиция парада Победы началась в Москве
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Первая репетиция военного парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовала на Красной площади. Об этом сообщает РИА «Новости».
Репетиция началась в 22.00 мск.
В тренировочном параде примут участие более 230 единиц техники и свыше 14 тыс. военнослужащих.
В Минобороны уточнили, что впервые в торжественном мероприятии примут участие военные «Шестой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка из состава 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии».
Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне назначен на 24 июня.
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