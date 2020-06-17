На сайте Минобороны появился раздел о парадах Победы

На сайте Минобороны России появился мультимедийный раздел о военных парадах, которые будут проведены 24 июня в городах страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Так, в данном разделе можно посмотреть подробную информацию о последовательности прохождения колонн по Красной площади в Москве, порядке пролета авиации, составе и численности личного состава и техники на парадах.

Кроме того, в нем указана подробная схема построения пеших расчетов на Красной площади, а также представлена информация о местах и времени праздничных салютов.