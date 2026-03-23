Зеленский заявил о наличии у него «неопровержимых данных» о помощи России Ирану

Зеленский: у Украины есть данные, что РФ предоставляет Ирану развединформацию

У Украины якобы есть «неопровержимые данные», что Россия продолжает предоставлять разведывательную информацию Ирану. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале со ссылкой на доклад руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Олега Иващенко.

«У нас есть неопровержимые данные о том, что русские продолжают предоставлять разведывательную информацию иранскому режиму», — написал Зеленский.

По его словам, Россия якобы использует свои возможности радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также часть данных о взаимодействии с партнерами на Ближнем Востоке. Зеленский поручил Иващенко проинформировать партнеров и представителей СМИ о тех данных, которые Украина может обнародовать.

До этого телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Россия якобы передает Ирану данные о расположении американских войск. Журналисты отметили, что благодаря этой информации Иран наносит ракетные и беспилотные удары по военным базам США и другим целям в регионе.

Телеканал CNN затем сообщил, что Москва якобы предоставляет Тегерану «тактические советы» по использованию беспилотников в ходе войны на Ближнем Востоке.

Ранее Песков ответил на вопрос о передаче Россией разведданных Ирану.