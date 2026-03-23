Конфликт с Россией превратился для Украины в «бизнес-модель», считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщила газета «Известия».

«На Украине, к сожалению, нужно сказать это ясно и честно, конфликт превратился в бизнес-модель. Украина получила от него больше денег, чем украинская экономика могла бы произвести в мирное время», — сказал дипломат.

Он обратил внимание, что Европейский союз (ЕС) с февраля 2022 года выделили на помощь Киеву сотни миллиардов евро. При этом Венгрия, которая является страной — членом регионального содружества, за 22 года получила от ЕС лишь треть от выделенного Украине за четыре года.

По словам Сийярто, Брюссель планирует в следующие семь лет предоставить Киеву помощь еще на сотни миллиардов евро. В ЕС уже одобрили программу выделения €1,5 трлн, из которых €800 млрд потратят на финансирование Украины в целом и €700 млрд на содержание армии.

23 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт приведет к разорению Европы. Он выразил уверенность, что ЕС из-за помощи Киеву окажется в ситуации полного финансового банкротства.

Ранее Орбан рассказал, что ЕС действует по указке Зеленского.