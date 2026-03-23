Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В доме женщины начался пожар из-за электрической зубной щетки

Charlotte Bowers/SWNS

В доме женщины из Англии начался пожар из-за электрической зубной щетки, пишет Daily Star.

Шарлотта Бауэрс сообщила, что ее электрическая зубная щетка загорелась ночью, несмотря на то, что в момент происшествия устройство не было подключено к сети. По ее словам, ранее в течение восьми месяцев использования никаких проблем с устройством не возникало.

Британка рассказала, что огонь начал распространяться вверх по стене, однако стальная рама зеркала частично сдержала пламя и не позволила ему охватить помещение полностью. В результате пожара был поврежден вытяжной вентилятор, а ванную комнату пришлось полностью перекрашивать. По оценке женщины, на устранение последствий ушло около £200.

После инцидента она обратилась к производителю устройства с требованием компенсировать ущерб. По ее словам, ей предложили £35 или замену устройства, что Шарлотта сочла недостаточным.

В компании заявили, что воспринимают подобные сообщения серьезно, однако подчеркнули, что отключенная от сети электрическая зубная щетка не содержит достаточного заряда энергии, чтобы самостоятельно вызвать пожар. Окончательная причина инцидента на данный момент не установлена.

Пострадавшая же заявила, что после произошедшего больше не планирует пользоваться электрическими зубными щетками.

Ранее женщина лишилась дома из-за робота пылесоса.

 
Теперь вы знаете
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!