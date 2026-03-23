В доме женщины начался пожар из-за электрической зубной щетки

В доме женщины из Англии начался пожар из-за электрической зубной щетки, пишет Daily Star.

Шарлотта Бауэрс сообщила, что ее электрическая зубная щетка загорелась ночью, несмотря на то, что в момент происшествия устройство не было подключено к сети. По ее словам, ранее в течение восьми месяцев использования никаких проблем с устройством не возникало.

Британка рассказала, что огонь начал распространяться вверх по стене, однако стальная рама зеркала частично сдержала пламя и не позволила ему охватить помещение полностью. В результате пожара был поврежден вытяжной вентилятор, а ванную комнату пришлось полностью перекрашивать. По оценке женщины, на устранение последствий ушло около £200.

После инцидента она обратилась к производителю устройства с требованием компенсировать ущерб. По ее словам, ей предложили £35 или замену устройства, что Шарлотта сочла недостаточным.

В компании заявили, что воспринимают подобные сообщения серьезно, однако подчеркнули, что отключенная от сети электрическая зубная щетка не содержит достаточного заряда энергии, чтобы самостоятельно вызвать пожар. Окончательная причина инцидента на данный момент не установлена.

Пострадавшая же заявила, что после произошедшего больше не планирует пользоваться электрическими зубными щетками.

Ранее женщина лишилась дома из-за робота пылесоса.