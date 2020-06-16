В Южной Корее заявили, что КНДР подорвала межкорейский офис связи в Кэсоне
Министерство объединения Республики Корея сообщило, что Северная Корея взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон, сообщает Yonhap.
Взрыв произошел в 14.49 по местному времени (8.49 мск). Очевидцы рассказали, что слышали звук взрыва и потом увидели дым.
После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.
Как отмечает агентство, взрыв произошел всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».
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