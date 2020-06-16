Посол Германии ответила Трампу на слова о защите от России

Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер заявила, что американские войска находятся в ФРГ не для защиты от России, передает РИА «Новости».

По ее словам, военные США находятся на территории Германии для обеспечения трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке и в Азии.

Ранее Трамп заявил о намерении сократить численность американских войск в Германии до 25 тыс. человек. При этом президент заявил, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России».

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