Кабул готов к проведению в Катаре начального этапа переговоров с талибами*
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Власти Афганистана готовы к проведению в Катаре начального этапа переговоров о мире с представителями радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)*. Об этом сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на представителя администрации президента Афганистана.
По его словам, афганское правительство приняло идею проведения в Катаре предварительных межафганских диалогов.
При этом он также добавил, что до сих пор нет какого-либо соглашения о том, что основная часть межафганских переговоров состоится именно в Катаре.
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