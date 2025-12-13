На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пензенской области ввели режим повышенной готовности из-за непогоды

Губернатор Пензенской области призвал жителей не выходить из дома из-за непогоды
Maxim Shemetov/Reuters

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале сообщил, что в регионе ввели режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погодных условий и понижения температуры.

По данным Мельниченко, в ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады. Губернатор рекомендовал жителям по возможности воздержаться от поездок и прогулок, не пользоваться личным транспортом и оставаться дома без крайней необходимости, а также позаботиться о своей безопасности и близких.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что в Москве после сегодняшнего снегопада ожидаются метели и даже небольшие морозы. Однако такая зимняя погода в столичном регионе продлится недолго – вскоре ее вновь сменит осеннее ненастье.

По прогнозу научный руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такой режим погоды сохранится в начале следующей недели, напоминая типичную январскую атмосферу.

Ранее ветерана из Екатеринбурга медики отпустили из больницы на мороз в тапках.

