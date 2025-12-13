В Совфеде рассказали, как увеличить размер пенсии

Перминова: размер пенсии можно увеличить, если обратиться за ней позже

Размер пенсии можно увеличить, если обратиться за ней позже. Об этом РИА Новости рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

«Если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше», — сказала она.

Перминова добавила, что через пять лет после возникновения права на назначение пенсии ее размер может быть примерно на 40% больше. Предельный срок, на который допустимо отсрочить выход на пенсию, достигает десяти лет.

Депутат Госдумы Алексей Говырин ранее рассказывал об индексации с 1 апреля следующего года социальной пенсии на 6,8%. Исходя из этого, как подсчитали журналисты, размер выплаты в будущем году составит 16 600 рублей.

Страховая пенсия — ежемесячная выплата, которая компенсирует потерю дохода из-за достижения пенсионного возраста. Она формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателями в Социальный фонд России в период трудовой деятельности.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев назвал уровень справедливой пенсии для россиян.