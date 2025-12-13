«В своем разуме находятся»: российских футболист об отношении фанатов в США

Российский футболист американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук во время видео «Коммент.Шоу» на YouTube заявил, что он не сталкивался с негативным отношением болельщиков в США.

«Ни разу не было у меня ситуации, чтобы я как-то обратил внимание на какие-то… Вот сейчас пытаюсь себя поймать на какой-нибудь мысли, но, честно, не вспомню, чтобы было что-то такое, что запомнилось бы мне. Не знаю, наверное, люди все-таки все равно… Разделяют, как бы, если они в своем разуме находятся», — отметил он.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. Всего в США он сыграл за это время 50 матчей, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей. Его контракт с американским клубом рассчитан до 31 декабря 2027 года.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

