В параде Победы примут участие 75 гвардейцев

Сербия отправила в Москву 75 гвардейцев для участия в параде Победы 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны.

Отмечается, что на торжественной церемонии проводов участвовали министр обороны Сербии Александр Вулин и посол России Александр Боцан-Харченко.

Глава сербского минобороны напомнил, что в 1941 году именно его народ поднял антифашистское восстание в Европе, а спустя три года югославские партизаны совместно с Красной армией освободили Белград и изгнали фашистских захватчиков. Сейчас же Сербия является свободным государством и сама выбирает друзей.

«Поэтому мы на праздновании 75-летия великой Победы будем вместе на Красной площади. Верховный главнокомандующий армии Сербии Александр Вучич и верховный главнокомандующий вооруженных сил РФ Владимир Путин вместе будут наблюдать за парадом...», — подчеркнул Вулин.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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