Эсминец ВМС США Kidd вернулся в море после вспышки COVID-19

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Kidd вновь вышел в море после ликвидации вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на борту. Об этом сообщает USNI News со ссылкой на заявление ВМС.

Судно покинуло базу Сан-Диего в Калифорнии, где более месяца находилось на карантине, указано в сообщении.

Вспышка заболеваемости на борту эсминца была выявлена в апреле.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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