Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на Парад в Москве
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на Парад Победы в Москве, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По его словам, Украина де-факто не член СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.
«Акцент делается на возобновлении приглашений официальным главам государств СНГ. Есть также наши партнеры, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто, да и во многом де-юре, участницей СНГ, не проявляет желания продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы», — сказал Песков.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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