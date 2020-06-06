Россия уверена, что США продолжат получать данные о полетах над РФ от НАТО
США продолжат получать данные о полетах над территорией РФ от стран НАТО, несмотря на выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.
«У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов», — сказал Антонов.
Посол добавил, что этот вопрос требует внимательного рассмотрения. По его мнению, Россия примет адекватные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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