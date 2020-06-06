Россия уверена, что США продолжат получать данные о полетах над РФ от НАТО

США продолжат получать данные о полетах над территорией РФ от стран НАТО, несмотря на выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России в США Анатолия Антонова.

«У меня нет никаких сомнений, что натовские страны, конечно же, поделятся с США той информацией, которую они будут получать со своих самолетов», — сказал Антонов.

Посол добавил, что этот вопрос требует внимательного рассмотрения. По его мнению, Россия примет адекватные шаги, чтобы обеспечить свою безопасность.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посол РФ в США: Россия готова обсуждать технические вопросы по «открытому небу»

— NI сравнил выход США из ДОН с Карибским кризисом

— МИД: Россия готова обсуждать претензии по Договору по открытому небу